Помер репер Децл

Про смерть реп-виконавця на своїй сторінці в Facebook повідомив його батько Олександр. “Кирила більше немає”, — написав він.

“Друзі, на жаль, сьогодні вночі сталася жахлива подія: Кирила більше немає з нами”, — йдеться в повідомленні у соцмережі “Вконтакте”.

За словами концертного директора Децла Павла Беленца, артисту стало погано в ніч на 3 лютого після концерту в іжевському клубі “Пош”. Він втратив свідомість в гримерці, лікарі швидкої допомоги, які прибули, констатували смерть.

Тлумацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми “Хто? Ти”, “Вуличний боєць”, aka Le Truk і інші.

Нагадуємо, син Джерома Селінджера опублікує невидані твори батька.