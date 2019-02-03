Помер репер Децл

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Російський репер Децл (справжнє ім’я Кирило Тлумацький) пішов з життя в ніч з суботи на неділю. Про це повідомляється в офіційній групі музиканта в соціальній мережі “Вконтакте”, а також рядом російських ЗМІ, зокрема агентством ТАРС, передає УНН.

Про смерть реп-виконавця на своїй сторінці в Facebook повідомив його батько Олександр. “Кирила більше немає”, — написав він.

“Друзі, на жаль, сьогодні вночі сталася жахлива подія: Кирила більше немає з нами”, — йдеться в повідомленні у соцмережі “Вконтакте”.

За словами концертного директора Децла Павла Беленца, артисту стало погано в ніч на 3 лютого після концерту в іжевському клубі “Пош”. Він втратив свідомість в гримерці, лікарі швидкої допомоги, які прибули, констатували смерть.

Тлумацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми “Хто? Ти”, “Вуличний боєць”, aka Le Truk і інші.

Нагадуємо, син Джерома Селінджера опублікує невидані твори батька.

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