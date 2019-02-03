Умер рэпер Децл
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети “Вконтакте”, а также рядом российских СМИ, в частности агентством ТАСС, передает УНН.
О смерти рэп-исполнителя на своей странице в Facebook сообщил его отец Александр. “Кирилла больше нет”, — написал он.
“Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошла ужасная событие: Кирилла больше нет с нами”, — говорится в сообщении в соцсети “Вконтакте”.
По словам концертного директора Децла Павла Беленца, артисту стало плохо в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе “Пош”. Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
Толмацкий родился 22 июля 1983 в Москве. На его счету — музыкальные альбомы “Кто? Ты”, “Уличный боец”, aka Le Truk и другие.
Напоминаем, сын Джерома Сэлинджера опубликует неизданные произведения отца.