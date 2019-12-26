Мати Децла повідомила, що невідомі підпалили могилу репера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ірина Толмацька, мати музиканта Кирила Толмацького, більше відомого як Децл, заявила, що могилу її сина спалили. 26 грудня вона опублікувала в своєму Instagram відео з П’ятницького цвинтаря в Москві, де похований репер, пише УНН також з посиланням на видання “Фонтанка”.
На кадрах видно, що сильно постраждали від вогню хрест і огорожа.
“Ось так ось хтось вирішив сьогодні привітати мене з різдвом, спалив могилу мого сина”, — уклала Ірина Толмацька.
Відзначимо, загоряння могло початися від сигарети або свічки. На місці поховання музиканта багато квітів, а це значить, що його часто відвідують фанати.
Кирило Толмацький помер в ніч на 3 лютого після виступу на приватному заході в Іжевську.
Репер Децл, він же Кирило Толмацький, помер через гостру серцеву недостатність, викликану ускладненням після серцево-судинного захворювання.