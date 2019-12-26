Мати Децла повідомила, що невідомі підпалили могилу репера

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ірина Толмацька, мати музиканта Кирила Толмацького, більше відомого як Децл, заявила, що могилу її сина спалили. 26 грудня вона опублікувала в своєму Instagram відео з П’ятницького цвинтаря в Москві, де похований репер, пише УНН також з посиланням на видання “Фонтанка”.