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Материнская компания Киевстара навсегда ушла с российского рынка

Материнская компания Киевстара навсегда ушла с российского рынка

Киев • УНН

 • 560094 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Компания VEON, являющаяся владельцем украинского оператора мобильной связи Киевстар, объявила о завершении выхода с российского рынка соглашение о продаже “Вымпелкома” закрыто и не предусматривает повторного выкупа. Это значит, что материнская компания Киевстара полностью и окончательно прекратила операции на российском рынке, передает УНН.

Детали

“После выполнения длинного ряда юридических процедур наш 100% акционер VEON ставит точку в отношениях с российским телеком-рынком. Это означает укрепление стратегии развития компании на шести других рынках, в том числе в Украине”, — прокомментировал президент Киевстара Александр Комаров.

Президент крупнейшего украинского телеком-оператора подчеркнул, что сейчас Киевстар работает в штатном режиме. Комаров подтвердил инвестиционные планы по восстановлению телеком-сети, развитию цифровых услуг и новых мобильных технологий на сумму 600 млн долл.

С начала полномасштабного российского вторжения инвестиции Киевстара в развитие телеком- рынка Украины достигли 8,2 млрд грн. Оператор уплатил государству 15,2 млрд грн налогов. Киевстар оказал поддержку украинским государственным структурам, военным, правоохранительным органам в размере более 1,4 млрд грн, что включает бонусы и бесплатные услуги на сумму 577 млн грн.

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