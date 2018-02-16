Матчем "Шахтер" - "Черноморец" начнется 20-й тур УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине сегодня официально стартует 20-й тур Украинской Премьер-лиги матчем между командами "Шахтер" и "Черноморец", который состоится в 19 часов на стадионе "Металлист" в Харькове, передает УНН.
Сегодня состоится только матч "Шахтер" - "Черноморец" в 19 часов в Харькове.
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В субботу в рамках 20 тура пройдут два матча: "Сталь" - "Александрия" в 14:00 и "Ворскла" - "Верес" в 17:00.
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На воскресенье запланированы три игры: "Звезда" - "Мариуполь" (14:00), "Карпаты" - "Заря" (14:00) и "Динамо" - "Олимпик" (17:00).