Матчем “Шахтер”-“Чорноморець” розпочнеться 20-й тур УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні сьогодні офіційно стартує 20 тур Української Прем’єр-ліги матчем між командами “Шахтар” та “Чорноморець”, який відбудеться о 19 годині на стадіоні “Металіст” у Харкові, передає УНН.
Сьогодні відбудеться тільки матч “Шахтар”-“Чорноморець” о 19 годині у Харкові.
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У суботу у межах 20 туру пройдуть два матчі: “Сталь”-“Олександрія” о 14:00 та “Ворскла”-“Верес” о 17:00.
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На неділю заплановані три гри: “Зірка”-“Маріуполь” (14:00), “Карпати”-“Зоря” (14:00) та “Динамо”-“Олімпік” (17:00).