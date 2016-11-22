Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 12 декабря

"Дирекция УПЛ, по просьбе ФК "Динамо" Киев и по согласию ФК "Шахтер" Донецк утвердила 12 декабря 2016 года датой проведения матча 18-го тура Чемпионата Лига Пари-Матч "Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк. Время начала матча - 19:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, после пятнадцати туров чемпионата Украины по футболу лидирует "Шахтер".