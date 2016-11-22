Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 12 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Матч 18 туру Ліги Парі-матч між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" відбудеться 12 грудня, передає УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
"Дирекція УПЛ, на прохання ФК "Динамо" Київ та згоду ФК "Шахтар" Донецьк затвердила 12 грудня 2016 року датою проведення матчу 18-го туру Чемпіонату Ліга Парі-Матч "Динамо" Київ – "Шахтар" Донецьк. Час початку матчу – 19:00", - йдеть ся в повідомленні.
Як повідомляв УНН, після п’ятнадцяти турів чемпіонату України з футболу лідирує “Шахтар”.