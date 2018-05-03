Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли из-за финала женской Лиги чемпионов

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 114 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 13381 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 44008 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 89541 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 68013 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 113593 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179076 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272771 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201981 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269046 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 96714 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 89467 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 85205 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 65879 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66274 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 32946 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 67510 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 359311 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 324371 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 409002 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 4566 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19137 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25704 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61782 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269025 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли из-за финала женской Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 35102 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинская Премьер-лига перенесла центральный поединок 32-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли из-за финала женской Лиги чемпионов

В сообщении сказано, что к УПЛ поступило письмо от ФК "Динамо" о невозможности проведения 20 мая 2018 года матча 32-го тура "Динамо" - "Шахтер" в связи с проведением на стадионе "Динамо" им. Лобановского работ в рамках подготовки к финальному матчу женской Лиги чемпионов УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определились участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве

В итоге УПЛ по результатам ходатайства ФК "Динамо" и учитывая согласие ФК "Шахтер", постановила частично внести изменения в постановление и определить датой проведения матч 32-го тура чемпионата УПЛ "Динамо" - "Шахтер" 19 мая 2018 года.

Заметим, что время проведения матча не изменился (19:30).

Добавим, что финальный поединок женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" им.Лобановского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85