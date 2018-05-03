Матч "Динамо" – "Шахтар" перенесли через фінал жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українська Прем'єр-ліга перенесла центральний поєдинок 32-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем", інформує УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
У повідомленні сказано, що до УПЛ надійшов лист від ФК "Динамо" щодо неможливості проведення 20 травня 2018 року матчу 32 туру "Динамо" — "Шахтар" у зв’язку з проведенням на стадіоні "Динамо" ім. В.Лобановського робіт у рамках підготовки до фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.
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У підсумку УПЛ за результатами клопотання ФК "Динамо" та враховуючи згоду ФК "Шахтар", постановила частково внести зміни в постанову та визначити датою проведення матч 32-го туру чемпіонату УПЛ "Динамо" – "Шахтар" 19 травня 2018 року.
Зауважимо, що час проведення матчу не змінився (19:30).
Додамо, що фінальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів пройде 24 травня на стадіоні "Динамо" ім. В.Лобановського.