Массированный авиаудар по Украине: в Днепре возросло количество погибших

Сегодня, 31 декабря, в Днепре в больнице умер еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, в Днепре террористический акт 29 декабря унес жизни 7 человек.

Массированная ракетная атака по столице: количество жертв снова возросло

В больнице умер еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего боролись за него - рассказал Лысак.

Дополнение

Председатель ОВА рассказал, что еще 18 пациентов остаются в больницах. В частности, и полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных - в среднем состоянии. Двое - тяжелые.

Напомним,

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.