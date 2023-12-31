Массированная ракетная атака по столице: количество жертв снова возросло

Количество погибших в результате удара врага по Киеву 29 декабря возросло - из под завалов складских помещений достали еще два тела. Об этом сегодня утром сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

"Еще двое погибших. Итого уже - 19!

Спасатели продолжают выявлять жертв российского ракетного удара.

Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно", - сообщили в КГГА.

Добавим, что вчера вечером количество погибших возросло до 17 человек.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате массированной атаки россиян 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.