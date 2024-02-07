Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию
Киев • УНН
Генеральный штаб Польши заявил, что они используют авиацию для защиты своего воздушного пространства из-за интенсивной активности российской авиации дальнего действия, связанной с ее массированной ракетной атакой на Украину.
В Генеральном штабе Польши заявили, что задействовали авиацию из-за массированной ракетной атаки рф на Украину, чтобы обезопасить собственное воздушное пространство, передает УНН.
По данным Генштаба Польши, наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины.
"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши... Предупреждаем, что задействована польская и союзная авиация, что может вызвать повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах сообщали, что крылатая ракета на Львовщине двигалась в сторону границы с Польшей.
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Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию
Генеральный штаб Польши заявил, что они используют авиацию для защиты своего воздушного пространства из-за интенсивной активности российской авиации дальнего действия, связанной с ее массированной ракетной атакой на Украину.
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