Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию

В Генеральном штабе Польши заявили, что задействовали авиацию из-за массированной ракетной атаки рф на Украину, чтобы обезопасить собственное воздушное пространство, передает УНН.

По данным Генштаба Польши, наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши... Предупреждаем, что задействована польская и союзная авиация, что может вызвать повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что крылатая ракета на Львовщине двигалась в сторону границы с Польшей.

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