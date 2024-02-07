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Масована атаки рф на Україну: Польща підняла авіацію

Масована атаки рф на Україну: Польща підняла авіацію

Київ • УНН

 • 35520 перегляди

Генеральний штаб Польщі заявив, що вони використовують авіацію для захисту свого повітряного простору через інтенсивну активність російської авіації дальньої дії, пов'язану з її масованою ракетною атакою на Україну.

У Генеральному штабі Польщі заявили, що задіяли авіацію через масовану ракетну атаку рф на Україну, щоб убезпечити власний повітряний простір, передає УНН.

За даними Генштабу Польщі, спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі... Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що крилата ракета на Львівщині рухалась у бік кордону з Польщею.

рф розпочала масштабні ракетні обстріли кількох українських міст: що відомо07.02.24, 06:50 • 40807 переглядiв

Антоніна Туманова

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