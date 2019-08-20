Масштабный лесной пожар на Канарах сняли с космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Спутниковые снимки масштабного лесного пожара на Канарских островах обнародовала европейская служба Copernicus EMS, которая оперативно предоставляет карты для реагирования на чрезвычайные ситуации, передает УНН.
Лесной пожар на испанском острове Гран-Канария уже охватил 10 тыс. га. Огонь достиг природного парка. Эвакуированы более 9 тыс. человек.
"Это масштабный лесной пожар, чрезвычайно серьезный, который произошел в период сильной жары... Это экологическая трагедия", - цитирует DW президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса.
Пожар начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Огонь распространился на заповедник Тамадаба. Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы около 1 тыс. человек.