Площа лісової пожежі на Канарах досягла 10 тис. га
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Площа лісової пожежі на іспанському острові Гран-Канарія (автономне співтовариство Канарські острови) досягла 10 тис. га. Про це повідомило у вівторок агентство France-Presse (AFP), передає УНН.
За даними видання, на цей момент евакуйовано понад 9 тис. осіб. Влада не виключає, що найближчим часом буде проведено додаткову евакуацію.
Як зазначає France-Presse, в уряді країни заявляють, що мова йде про найбільшому пожежі на території Іспанії в цьому році. Раніше повідомлялося, що полум’я охопило 6 тис. га.
Інформації про постраждалих не надходило.
Пожежа почалася на острові в суботу в районі населеного пункту Вальесеко. Займання поширилося на заповідник Тамадаба. Гасіння вогню ускладнюється спекою, яка встановилася в регіоні, і сильними поривами вітру. У боротьбі зі стихією задіяні близько 1 тис. осіб.
Нагадаємо, раніше на Канарах через лісову пожежу евакуювали близько 2 тис. людей.