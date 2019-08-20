Площадь лесного пожара на Канарах достигла 10 тыс. га

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 35321 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 61939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132672 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128959 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153001 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151015 просмотра

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Площадь лесного пожара на Канарах достигла 10 тыс. га

Площадь лесного пожара на Канарах достигла 10 тыс. га

Киев  •  УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Площадь лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) достигла 10 тыс. га. Об этом сообщило во вторник агентство France-Presse (AFP), передает УНН.

По данным издания, на данный момент эвакуированы более 9 тыс. человек. Власти не исключают, что в ближайшее время будет проведена дополнительная эвакуация.

Как отмечает France-Presse, в правительстве страны заявляют, что речь идет о крупнейшем пожара на территории Испании в этом году. Ранее сообщалось, что пламя охватило 6 тыс. га.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Возгорание распространилось в заповедник Тамадаба. Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы около 1 тыс. человек.

Напомним, ранее на Канарах за лесного пожара эвакуировали около 2 тыс. человек.

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