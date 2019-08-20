Масштабну лісову пожежу на Канарах зняли з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Супутникові знімки масштабної лісової пожежі на Канарських островах оприлюднила європейська служба Copernicus EMS, яка оперативно надає карти для реагування на надзвичайні ситуації, передає УНН.
Лісова пожежа на іспанському острові Гран-Канарія вже охопила 10 тис. га. Вогонь досяг природного парку. Евакуйовано понад 9 тис. осіб.
"Це масштабна лісова пожежа, надзвичайно серйозна, який сталася в період сильної спеки... Це екологічна трагедія", - цитує DW президента Канарських островів Анхеля Віктора Торрес.
Пожежа почалася на острові в суботу в районі населеного пункту Вальєсеко. Займання поширилося на заповідник Тамадаба. Гасіння вогню ускладнюється спекою, яка встановилася в регіоні, і сильними поривами вітру. У боротьбі зі стихією задіяні близько 1 тис. осіб.