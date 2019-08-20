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Масштабну лісову пожежу на Канарах зняли з космосу

Масштабну лісову пожежу на Канарах зняли з космосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Супутникові знімки масштабної лісової пожежі на Канарських островах оприлюднила європейська служба Copernicus EMS, яка оперативно надає карти для реагування на надзвичайні ситуації, передає УНН.

Лісова пожежа на іспанському острові Гран-Канарія вже охопила 10 тис. га. Вогонь досяг природного парку. Евакуйовано понад 9 тис. осіб.

"Це масштабна лісова пожежа, надзвичайно серйозна, який сталася в період сильної спеки... Це екологічна трагедія", - цитує DW президента Канарських островів Анхеля Віктора Торрес.

Пожежа почалася на острові в суботу в районі населеного пункту Вальєсеко. Займання поширилося на заповідник Тамадаба. Гасіння вогню ускладнюється спекою, яка встановилася в регіоні, і сильними поривами вітру. У боротьбі зі стихією задіяні близько 1 тис. осіб.

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