Масштабное ДТП на Ровенщине: прокуратура начала расследование
Киев • УНН
Микроавтобус столкнулся с автоцистерной в Ровенской области, в результате чего погибло 14 человек, включая водителей обоих транспортных средств, 12 пассажиров микроавтобуса и 6-летнего мальчика.
В Ровенской области в результате столкновения цистерны и маршрутки погибли 14 человек. При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Ровенской прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 6 июля на дороге "Городище-Ривне-Староконстантинов" вблизи с. Верхов, Ривненского района Ривненской области, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ривне-Хмельницкий".
В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. За жизнь еще одной женщины, жительницы города Нетешин Хмельницкой области, борются врачи.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экспертная служба, руководство прокуратуры, полиции, ГСЧС и областной государственной администрации. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия, тела всех погибших уже идентифицированы.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Ровенской области. Определена группа прокуроров и следователей из числа самых опытных работников. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
Масштабное ДТП на Ровенщине: автоцистерна столкнулась с маршруткой, погибли 14 человек6 июля 2024, 14:23 • 14472 просмотра