Масштабное ДТП на Ровенщине: прокуратура начала расследование

В Ровенской области в результате столкновения цистерны и маршрутки погибли 14 человек. При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Ровенской прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 6 июля на дороге "Городище-Ривне-Староконстантинов" вблизи с. Верхов, Ривненского района Ривненской области, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ривне-Хмельницкий".

В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. За жизнь еще одной женщины, жительницы города Нетешин Хмельницкой области, борются врачи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экспертная служба, руководство прокуратуры, полиции, ГСЧС и областной государственной администрации. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия, тела всех погибших уже идентифицированы.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Ровенской области. Определена группа прокуроров и следователей из числа самых опытных работников. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

Масштабное ДТП на Ровенщине: автоцистерна столкнулась с маршруткой, погибли 14 человек