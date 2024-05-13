Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют

В Западной Канаде возникли первые крупные лесные пожары сезона, которые охватили около 10 000 гектаров земли. Приказы об эвакуации были выданы для нескольких регионов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье лесные пожары вспыхнули в Западной Канаде, охватив примерно 10 000 гектаров земли. Соответствующие приказы об эвакуации были изданы властями Британской Колумбии, предупреждая жителей о плохом качестве воздуха в регионе.

Тысячи жителей региона Северных Скалистых гор и Форт-Нельсона-Первых Наций были вынуждены эвакуироваться из-за роста пожара, который почти удвоился до 4136 гектаров.

Приказ об эвакуации также издан для общины коренного населения Фонтаса, расположенной рядом с Форт-Нельсоном.

Мэр Форт-Нельсона Роб Фрейзер подтвердил эвакуацию большинства из 3500 жителей и окружающих районов. В соседней Альберте, жителей нефтяного центра Форт-МакМюррей также призвали быть готовыми к эвакуации, заявив, что несколько лесных пожаров вышли из-под контроля. Лесные пожары уже охватили 43 активные места, включая пожар вблизи Форт-МакМюррея, который растет и представляет серьезную угрозу.

Однако власти сообщили, что некоторые пожары удалось ликвидировать, но учитывая предполагаемое увеличение температур ожидается, что ситуация может обостриться. Прогнозируется, что ветер будет благоприятным для отталкивания пожара от населенных мест в сторону реки Атабаска.

Федеральное правительство предупредило, что Канаду может ждать еще один катастрофический сезон лесных пожаров из-за высоких температур, благоприятных условий Эль-Ниньо и недостатка осадков. Эта зима была одной из самых теплых с низким уровнем осадков во многих районах, поэтому она повысила риск вспышки лесных пожаров в будущем.

Масштабный лесной пожар в Канаде: эвакуированы десятки тысяч людей