Масштабні лісові пожежі у Західній Канаді: тисячі людей евакуюють
Київ • УНН
Тисячі жителів Західної Канади евакуюють через великі лісові пожежі, що охопили близько 10 000 гектарів землі, при цьому влада попереджає про погану якість повітря і потенційне подальше поширення пожеж.
У Західній Канаді виникли перші великі лісові пожежі сезону, які охопили близько 10 000 гектарів землі. Накази про евакуацію були видані для декількох регіонів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У неділю лісові пожежі спалахнули в Західній Канаді, охопивши приблизно 10 000 гектарів землі. Відповідні накази про евакуацію були видані владою Британської Колумбії, попереджаючи жителів про погану якість повітря в регіоні.
Тисячі мешканців регіону Північних Скелястих гір і Форт-Нельсона-Перших Націй були змушені евакуюватися через зростання пожежі, яка майже подвоїлася до 4136 гектарів.
Наказ про евакуацію також видано для громади корінного населення Фонтаса, розташованої поруч з Форт-Нельсоном.
Мер Форт-Нельсона Роб Фрейзер підтвердив евакуацію більшості з 3500 жителів та навколишніх районів. У сусідній Альберті, мешканців нафтового центру Форт-МакМюррей також закликали бути готовими до евакуації, заявивши, що декілька лісових пожеж вийшли з-під контролю. Лісові пожежі вже охопили 43 активні місця, включаючи пожежу поблизу Форт-МакМюррея, яка зростає і становить серйозну загрозу.
Однак влада повідомила, що деякі пожежі вдалося ліквідувати, але з огляду на передбачуване збільшення температур очікується, що ситуація може загостритися. Прогнозується, що вітер буде сприятливим для відштовхування пожежі від населених місць у бік річки Атабаска.
Федеральний уряд попередив, що Канаду може чекати ще один катастрофічний сезон лісових пожеж через високі температури, сприятливі умови Ель-Ніньо та недостаток опадів. Ця зима була однією з найтепліших із низьким рівнем опадів у багатьох районах, відтак вона підвищили ризик спалаху лісових пожеж у майбутньому.
Масштабна лісова пожежа у Канаді: евакуйовано десятки тисяч людей07.05.23, 03:27 • 1734520 переглядiв