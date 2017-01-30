Масштабные антиправительственные протесты продолжились в Румынии

Протестующие собрались на Университетской площади в Бухаресте, называя правящую Социал-демократическую партию "красной чумой". Позже они прошли до площади Победы, где расположены правительственные здания.

Кроме Бухареста, акции протеста были проведены также в Клуже, Тимишоаре и более десятка городов в Румынии.

Ранее премьер Сорин Гриндяну запросил документ, который позволяет правительству помиловать заключенных, чтобы помочь разгрузить тюрьмы. В воскресенье он сказал, что протесты были "политизированными" и раскритиковал президента Клауса Йоханниса, который принял участие в аналогичной акции протеста неделю назад.

Указано, что генеральный прокурор Румынии раскритиковал план.