Масштабные антиправительственные протесты продолжились в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Десятки тысяч людей в Бухаресте и других румынских городах в воскресенье вышли на протесты против инициативы правительства о помиловании тысячи заключенных, которая как говорят критики, отбросит назад усилия по борьбе с коррупцией в стране, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Протестующие собрались на Университетской площади в Бухаресте, называя правящую Социал-демократическую партию "красной чумой". Позже они прошли до площади Победы, где расположены правительственные здания.
Кроме Бухареста, акции протеста были проведены также в Клуже, Тимишоаре и более десятка городов в Румынии.
Ранее премьер Сорин Гриндяну запросил документ, который позволяет правительству помиловать заключенных, чтобы помочь разгрузить тюрьмы. В воскресенье он сказал, что протесты были "политизированными" и раскритиковал президента Клауса Йоханниса, который принял участие в аналогичной акции протеста неделю назад.
Указано, что генеральный прокурор Румынии раскритиковал план.