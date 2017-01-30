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Масштабные антиправительственные протесты продолжились в Румынии

Масштабные антиправительственные протесты продолжились в Румынии

Киев • УНН

 • 8502 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Десятки тысяч людей в Бухаресте и других румынских городах в воскресенье вышли на протесты против инициативы правительства о помиловании тысячи заключенных, которая как говорят критики, отбросит назад усилия по борьбе с коррупцией в стране, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Протестующие собрались на Университетской площади в Бухаресте, называя правящую Социал-демократическую партию "красной чумой". Позже они прошли до площади Победы, где расположены правительственные здания.

Кроме Бухареста, акции протеста были проведены также в Клуже, Тимишоаре и более десятка городов в Румынии.

Ранее премьер Сорин Гриндяну запросил документ, который позволяет правительству помиловать заключенных, чтобы помочь разгрузить тюрьмы. В воскресенье он сказал, что протесты были "политизированными" и раскритиковал президента Клауса Йоханниса, который принял участие в аналогичной акции протеста неделю назад.

Указано, что генеральный прокурор Румынии раскритиковал план.

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