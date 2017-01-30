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Масштабні антиурядові протести продовжилися у Румунії

Масштабні антиурядові протести продовжилися у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Десятки тисяч людей у Бухаресті та інших румунських містах у неділю вийшли на протести проти ініціативи уряду щодо помилування тисячі ув'язнених, що, як кажуть критики, відкине назад зусилля щодо боротьби з корупцією в країні, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Протестуювальники зібралися на Університетській площі у Бухаресті, називаючи правлячу Соціал-демократичну партію "червоною чумою". Пізніше вони пройшли до площі Перемоги, де розташовані урядові будівлі.

Окрім Бухаресту, акції протесту були проведені також у Клужі, Тімішоарі і більше десятку міст у Румунії.

Раніше прем'єр Сорін Гріндяну зробив запит щодо документу, що дозволяє уряду помилувати ув'язнених, щоб допомогти розвантажити в'язниці. У неділю він сказав, що протести були "політизованими" і розкритикував президента Клауса Йоханніса, який взяв участь в аналогічній акції протесту тиждень тому.

Вказано, що генеральний прокурор Румунії розкритикував план.

Як повідомляв УНН, соціал-демократичний уряд Румунії планує випустити достроково з в'язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).

Українські Національні Новини

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