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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 31189 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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06:48 • 74492 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105274 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113305 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127276 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143913 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147496 просмотра

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7 марта, 19:45 • 188824 просмотра

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Масштабное ДТП в Киеве с пострадавшими: образовалась огромная пробка на Шулявке

Масштабное ДТП в Киеве с пострадавшими: образовалась огромная пробка на Шулявке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве на на пересечении пр. Победы и ул. Вернадского произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре легковушки и фура, что заблокировало движение, передает УНН со ссылкой на сообщение соцсетях.

Как сообщают пользователи, фуру развернуло поперек дороги.

"Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes", - говорится в сообщении.

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По информации пользователей, женщину вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали.

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Образовалась огромная пробка от Шулявки до пр. Палладина.

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