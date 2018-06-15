Масштабное ДТП в Киеве с пострадавшими: образовалась огромная пробка на Шулявке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве на на пересечении пр. Победы и ул. Вернадского произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре легковушки и фура, что заблокировало движение, передает УНН со ссылкой на сообщение соцсетях.
Как сообщают пользователи, фуру развернуло поперек дороги.
"Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина-пассажир Mercedes", - говорится в сообщении.
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По информации пользователей, женщину вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали.
На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.
Образовалась огромная пробка от Шулявки до пр. Палладина.