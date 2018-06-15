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Масштабне ДТП у Києві із постраждалими: утворився величезний затор на Шулявці

Київ • УНН

 • 17020 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У Києві на на перетині пр. Перемоги і вул. Вернадського сталось масштабне ДТП - зіштовхнулись чотири легковики і фура, що заблокувало рух, передає УНН із посиланням на повідомлення у соцмережах.

Як повідомляють користувачі, фуру розвернуло поперек дороги.

"Водій стверджує, що його підрізали. Дуже сильно постраждала жінка-пасажир Mercedes", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією користувачів, жінку витягли з машини, на місці була надана перша медична допомога, після чого потерпілу госпіталізували.

На місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

Утворився величезний затор від Шулявки до пр. Палладіна.

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