Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  102543 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  104211 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  111600 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  184156 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189080 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186797 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170198 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117664 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129525 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121773 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  250104 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  267449 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  367846 просмотра

Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за того, что российский истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка", создавая потенциальную ракетную угрозу.

Война •   •  5329 просмотра
Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

россияне значительно усилили атаки на Сумскую область, нанеся 83 удара, в том числе 6 ракетных и 11 авиаударов за сутки, в области продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Война •   •  6578 просмотра
россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

Демченко: разоблачены около 410 групп, которые обещали "помощь" в незаконном пересечении границы

За период действия военного положения украинские пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачили около 410 организованных групп, которые за деньги обещали незаконное содействие в пересечении границы.

Криминал и ЧП •   •  6451 просмотра
Демченко: разоблачены около 410 групп, которые обещали "помощь" в незаконном пересечении границы

Вездеход, мотопомпы и янтарь: на Ривненщине разоблачили старателей

Полиция разоблачила нелегальных копателей янтаря на Ровенщине, изъяв вездеход, мотопомпы и камни янтаря-сырца.

Криминал и ЧП •   •  6586 просмотра
Вездеход, мотопомпы и янтарь: на Ривненщине разоблачили старателей

Аудит лесного и охотничьего хозяйства: Счетная палата обнаружила более 20 миллиардов гривен убытков

Аудит Счетной палаты обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка деревьев нанесли государству ущерб почти на 23 миллиарда гривен.

Общество •   •  9113 просмотра
Аудит лесного и охотничьего хозяйства: Счетная палата обнаружила более 20 миллиардов гривен убытков

С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко

С начала марта россия осуществила около 2 000 обстрелов с применением различных видов оружия, в основном в Харьковской и Сумской областях, по словам спикера Государственной пограничной службы Украины.

Война •   •  8382 просмотра
С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко

Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины

Во время своего визита в Украину сенатор США Линдси Грэм встретилась с украинскими парламентариями, чтобы обсудить усилия Украины на пути к европейской интеграции.

политика •   •  9455 просмотра
Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины

Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Польские фермеры блокируют границу с Германией на двух пунктах пропуска, пропуская только автомобили экстренных служб.

Новости Мира •   •  8458 просмотра
Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписали исторический Меморандум о сотрудничестве между Киевской областью и штатом Вашингтон - первое подобное соглашение между украинским регионом и штатом США, направленное на уменьшение потерь от российской агрессии, восстановление экономики Украины и расширение инвестиций.

Война •   •  13652 просмотра
Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация

Из-за забастовок задержки скоропортящихся товаров на польско-украинской границе увеличились порой до 7 дней.

Экономика •   •  11319 просмотра
Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация