Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в рф, передает УНН.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

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