Крупный пожар на российском складе локализован

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104093 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111134 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112199 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139310 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114654 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139759 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130324 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130364 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупный пожар на российском складе локализован

Крупный пожар на российском складе локализован

Киев  •  УНН

 • 8145 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российские спасатели смогли локализовать в воскресенье пожар, что ночью возник в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, передает УНН.

"Пожар в Воронежской области локализован на площади 42 тыс. кв. м в 4:12 мск (время совпадает с киевским)", - сказал собеседник агентства.

Тушение продолжается, оно осуществляется по нескольким боевым участкам.

Сообщается, что сейчас пострадавших нет.

Ранее УНН сообщал, что в Воронежской области России на складе началась масштабная пожар. В тушении пожара были задействованы 95 человек и почти 40 единиц техники.

Напомним, 26 апреля в Москве произошел пожар в здании на Ленинском проспекте, где расположен Российский государственный университет нефти и газа. Ночью, 27 апреля, пожар на заводе ракетно-космической техники в РФ ликвидировали.

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