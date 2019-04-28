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Масштабну пожежу на російському складі локалізовано

Масштабну пожежу на російському складі локалізовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські рятувальники змогли локалізувати в неділю пожежу, що вночі виникла в розподільному центрі "Магніт" в селі Нечаївка Воронезької області. Про це повідомили ТАСС в прес-службі МНС, передає УНН.

"Пожежа у Воронезькій області локалізована на площі 42 тис. кв. м в 4:12 мск (час співпадає з київським)", - сказав співрозмовник агентства.

Гасіння триває, воно здійснюється за кількома бойовим ділянкам.

Повідомляється, що наразі постраждалих немає.

Раніше УНН повідомляв, що у Воронезькій області Росії на складі почалася масштабна пожежа. В гасінні пожежі були задіяні 95 чоловік та майже 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, 26 квітня в Москві сталася пожежа в будівлі на Ленінському проспекті, де розташований Російський державний університет нафти і газу. Вночі, 27 квітня, пожежу на заводі ракетно-космічної техніки в РФ ліквідували.

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