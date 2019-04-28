Масштабну пожежу на російському складі локалізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські рятувальники змогли локалізувати в неділю пожежу, що вночі виникла в розподільному центрі "Магніт" в селі Нечаївка Воронезької області. Про це повідомили ТАСС в прес-службі МНС, передає УНН.
"Пожежа у Воронезькій області локалізована на площі 42 тис. кв. м в 4:12 мск (час співпадає з київським)", - сказав співрозмовник агентства.
Гасіння триває, воно здійснюється за кількома бойовим ділянкам.
Повідомляється, що наразі постраждалих немає.
Раніше УНН повідомляв, що у Воронезькій області Росії на складі почалася масштабна пожежа. В гасінні пожежі були задіяні 95 чоловік та майже 40 одиниць техніки.
Нагадаємо, 26 квітня в Москві сталася пожежа в будівлі на Ленінському проспекті, де розташований Російський державний університет нафти і газу. Вночі, 27 квітня, пожежу на заводі ракетно-космічної техніки в РФ ліквідували.