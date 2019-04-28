У Воронезькій області Росії на складі почалася масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пожежа охопила розподільний центр торговельної мережі "Магніт" на площі 20 тис. кв. м у Воронезькій області Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За попередніми даними, людей в будівлі не було, постраждалих немає.
В гасінні пожежі задіяні 95 чоловік, використовується майже 40 одиниць техніки.
"О 00:08 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі розподільного центру в селі Нечаївка Новоусманского району. Площа пожежі становить 20 тис. кв. м", - сказав представник МНС.
Загальна площа будівлі становить 42 тис. кв. м. За попередніми даними, загоряння виникло на покрівлі. Пожежі присвоєно четвертий, максимальний для Воронезької області, номер складності.
У свою чергу джерело в екстрених службах уточнив, що горить розподільний центр роздрібної мережі "Магніт".
На місце спрямована лабораторія для виміру граничної допустимої концентрації шкідливих речовин.
Нагадаємо, кількість постраждалих під час природних пожеж в Забайкальському краї, що в Росії, збільшилася до 23.