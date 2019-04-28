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У Воронезькій області Росії на складі почалася масштабна пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пожежа охопила розподільний центр торговельної мережі "Магніт" на площі 20 тис. кв. м у Воронезькій області Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За попередніми даними, людей в будівлі не було, постраждалих немає.

В гасінні пожежі задіяні 95 чоловік, використовується майже 40 одиниць техніки.

"О 00:08 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі розподільного центру в селі Нечаївка Новоусманского району. Площа пожежі становить 20 тис. кв. м", - сказав представник МНС.

Загальна площа будівлі становить 42 тис. кв. м. За попередніми даними, загоряння виникло на покрівлі. Пожежі присвоєно четвертий, максимальний для Воронезької області, номер складності.

У свою чергу джерело в екстрених службах уточнив, що горить розподільний центр роздрібної мережі "Магніт".

На місце спрямована лабораторія для виміру граничної допустимої концентрації шкідливих речовин.

Нагадаємо, кількість постраждалих під час природних пожеж в Забайкальському краї, що в Росії, збільшилася до 23.

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