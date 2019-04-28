В Воронежской области России на складе начался масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пожар охватил распределительный центр торговой сети "Магнит" на площади 20 тыс. кв. м в Воронежской области России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, людей в здании не было, пострадавших нет.
В тушении пожара задействованы 95 человек, используется почти 40 единиц техники.
"В 00:08 поступило сообщение о пожаре в здании распределительного центра в селе Нечаевка Новоусманского района. Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС.
Общая площадь здания составляет 42 тыс. кв. м. По предварительным данным, возгорание возникло на кровле. Пожару присвоен четвертый, максимальный для Воронежской области, номер сложности.
В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что горит распределительный центр розничной сети "Магнит".
На место направлена лаборатория для замера предельной допустимой концентрации вредных веществ.
Напомним, количество пострадавших при природных пожаров в Забайкальском крае, что в России, увеличилось до 23.