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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112358 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115043 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115858 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144881 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115651 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140447 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144999 просмотра

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В Воронежской области России на складе начался масштабный пожар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пожар охватил распределительный центр торговой сети "Магнит" на площади 20 тыс. кв. м в Воронежской области России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, людей в здании не было, пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 95 человек, используется почти 40 единиц техники.

"В 00:08 поступило сообщение о пожаре в здании распределительного центра в селе Нечаевка Новоусманского района. Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС.

Общая площадь здания составляет 42 тыс. кв. м. По предварительным данным, возгорание возникло на кровле. Пожару присвоен четвертый, максимальный для Воронежской области, номер сложности.

В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что горит распределительный центр розничной сети "Магнит".

На место направлена лаборатория для замера предельной допустимой концентрации вредных веществ.

Напомним, количество пострадавших при природных пожаров в Забайкальском крае, что в России, увеличилось до 23.

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