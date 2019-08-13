Крупный пожар в Николаевской области: в лесу горела хвойная подстилка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня произошел пожар на территории лесного урочища государственного предприятия Витовского района в Николаевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
К спасателям сообщение о пожаре поступило 13 августа в 13:54.
"По прибытию стало известно, что возникло два очага горения в разных местах. Пожар в 15:10 локализован, и в 16:00 ликвидирован на общей площади 4600 кв м", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что от ГСЧС к работе привлекались 8 человек и 2 единицы техники. Дополнительно на месте работали представители лесного хозяйства, задействовались трактор и водовозка.
Напомним, сегодня на железнодорожном вокзале "Николаев-Пассажирский" загорелся локомотив Интерсити сообщением "Херсон-Киев".