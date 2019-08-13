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На вокзалі у Миколаєві загорівся локомотив Інтерсіті

На вокзалі у Миколаєві загорівся локомотив Інтерсіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні на залізничному вокзалі "Миколаїв-Пасажирський" загорівся локомотив Інтерсіті сполученням “Херсон-Київ”, передає УНН із посиланням на прес-служу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

“Сьогодні о 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу локомотиву Інтерсіті сполученням “Херсон-Київ”  на залізничному вокзалі “Миколаїв-Пасажирський”, — повідомили у пресслужбі.

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На місці рятувальники встановили, що щільно задимлена та горить кабіна тепловозу і генераторний відсік.

“Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. На гасіння вогню подано генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. Вже о 17:42 пожежу локалізовано та ліквідовано о 17:52 на площі 25 м кв”, — йдеться у повідомленні.

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