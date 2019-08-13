На вокзале в Николаеве загорелся локомотив Интерсити
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня на железнодорожном вокзале "Николаев-Пассажирский" загорелся локомотив Интерсити сообщением "Херсон-Киев", передает УНН со ссылкой на пресс-служу ГУ ГСЧС в Николаевской области.
"Сегодня в 17:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре локомотива Интерсити сообщением "Херсон-Киев" на железнодорожном вокзале "Николаев-Пассажирский", - сообщили в пресс-службе.
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На месте спасатели установили, плотно задымленная и горит кабина тепловоза и генераторный отсек.
"Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние. На тушение огня подано генератор пены средней кратности и два водяные столы на охлаждение. Уже в 17:42 пожар локализован и ликвидирован в 17:52 на площади 25 м кв", - говорится в сообщении.