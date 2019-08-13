Масштабна пожежа на Миколаївщині: у лісі горіла хвойна підстилка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні сталася пожежа на території лісового урочища державного підприємства Вітовського району на Миколаївщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 13 серпня о 13:54.
“По прибуттю стало відомо, що виникло два вогнища горіння в різних місцях. Пожежу о 15:10 локалізовано, та о 16:00 ліквідовано на загальній площі 4600 кв м”, - йдеться у повідомленні.
Також, зазначається, що від ДСНС до роботи залучались 8 осіб та 2 одиниці техніки. Додатково на місці працювали представники лісового господарства, задіювались трактор та водовозка.
Нагадаємо, сьогодні на залізничному вокзалі “Миколаїв-Пасажирський” загорівся локомотив Інтерсіті сполученням “Херсон-Київ”.