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Масштабное наводнение в Лаосе забрало жизни 46 человек

Киев • УНН

 • 10569 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Наводнение, вызванное недавними штормами в Лаосе, стало причиной гибели по меньшей мере 46 человек, еще 97 пропали без вести, а четыре человека получили ранения. Об этом со ссылкой на последние данные национального ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщает Xinhua, передает УНН.

Масштабное наводнение в Лаосе забрало жизни 46 человек

Примерно 82 тысячи 460 семей из 236 тысяч 188 человек в 79 районах в 14 из 18 провинций страны пострадали от наводнений после тропических штормов "Сон-Тинь" и "Бебинка", которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа.

Так, 11 тысяч 383 человека были перемещены и теперь живут во временных убежищах. Около 120 школ были повреждены, что создает проблему относительно своевременного начала нового учебного года, который начинается 1 сентября.

Было затоплено 62 тысячи 980 гектаров рисовых полей и 41 тысяча 879 гектаров других культур, разрушено 208 ирригационных систем, умерли тысячи голов скота и птицы.

Было повреждено 138 дорог и 26 мостов. Убытки от этого оцениваются более чем в 15,8 млрд кипов (около 1,9 млн долл. США).

Напомним, из-за прорыва дамбы в Лаосе этим летом умерли десятки человек.

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