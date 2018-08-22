Масштабное наводнение в Лаосе забрало жизни 46 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Наводнение, вызванное недавними штормами в Лаосе, стало причиной гибели по меньшей мере 46 человек, еще 97 пропали без вести, а четыре человека получили ранения. Об этом со ссылкой на последние данные национального ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщает Xinhua, передает УНН.
Примерно 82 тысячи 460 семей из 236 тысяч 188 человек в 79 районах в 14 из 18 провинций страны пострадали от наводнений после тропических штормов "Сон-Тинь" и "Бебинка", которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа.
Так, 11 тысяч 383 человека были перемещены и теперь живут во временных убежищах. Около 120 школ были повреждены, что создает проблему относительно своевременного начала нового учебного года, который начинается 1 сентября.
Было затоплено 62 тысячи 980 гектаров рисовых полей и 41 тысяча 879 гектаров других культур, разрушено 208 ирригационных систем, умерли тысячи голов скота и птицы.
Было повреждено 138 дорог и 26 мостов. Убытки от этого оцениваются более чем в 15,8 млрд кипов (около 1,9 млн долл. США).
Напомним, из-за прорыва дамбы в Лаосе этим летом умерли десятки человек.