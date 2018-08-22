Масштабна повінь у Лаосі забрала життя 46 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Повінь, викликана недавніми штормами у Лаосі, стала причиною загибелы щонайменше 46 осіб, ще 97 зникли безвысти, а чотири людини отримали поранення. Про це з посиланням на останні дані національного відомства щодо запобігання і ліквідації наслідків стихійних лих країни повідомляє Xinhua, передає УНН.
Приблизно 82 тисячі 460 сімей з 236 тисяч 188 осіб у 79 районах у 14 з 18 провінцій країни постраждали від повеней після тропічних штормів "Сон-Тінь" і "Бебінка", які стали причиною проливних дощів з середини липня до середини серпня.
Так, 11 тисяч 383 людини були переміщені і тепер живуть у тимчасових притулках. Близько 120 шкіл були пошкоджені, що створює проблему щодо своєчасного початку нового навчального року, який починається 1 вересня.
Було затоплено 62 тисячі 980 гектарів рисових полів і 41 тисяча 879 гектарів інших культур, зруйновано 208 іригаційних систем, померли тисячі голів худоби і птиці.
Було пошкоджено 138 доріг і 26 мостів. Збитки від цього оцінюються більш ніж в 15,8 млрд лаоських кіпів (близько 1,9 млн дол. США).
Нагадаємо, через прорив дамби в Лаосі цього літа померли десятки людей.