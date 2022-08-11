Масштабный лесной пожар во Франции: эвакуированы 10 тысяч человек

Детали

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен выразил "большие подозрения, что пожар является актом поджогов".

Отмечается, что для тушения огня привлекли более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что в четверг приедет в Жиронду вместе с Дарманином, добавив, что правительство мобилизует все средства для борьбы с огнем.

Комиссия по расследованию Сената Франции считает, что лесные пожары во Франции частично вызваны тем, что жители не соблюдают правила. В зонах риска людям необходимо убирать заросли в радиусе 50 метров вокруг своего дома, но не все это делают. Это позволяет пожарам распространяться быстрее.

Дополнение

Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений.

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