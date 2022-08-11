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Масштабный лесной пожар во Франции: эвакуированы 10 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. На юго-западе Франции пытаются обуздать масштабный лесной пожар. В департаментах Ландес и Жиронда пришлось эвакуировать 10 тысяч человек, огонь уничтожил 6200 гектаров лесных насаждений, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен выразил "большие подозрения, что пожар является актом поджогов".

Отмечается, что для тушения огня привлекли более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что в четверг приедет в Жиронду вместе с Дарманином, добавив, что правительство мобилизует все средства для борьбы с огнем.

Комиссия по расследованию Сената Франции считает, что лесные пожары во Франции частично вызваны тем, что жители не соблюдают правила. В зонах риска людям необходимо убирать заросли в радиусе 50 метров вокруг своего дома, но не все это делают. Это позволяет пожарам распространяться быстрее.

Дополнение 

Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений.

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