Лісові пожежі в Європі спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень

Деталі

Цього року в дюжині європейських країн сталися великі пожежі, які змусили тисячі людей евакуюватися і зруйнували будинки та підприємства. Країни, включаючи Італію, Іспанію та Францію, як і раніше, стикаються з екстремальним ризиком виникнення пожеж.

Дані показали, що цього року лісові пожежі спалили 600 731 га у країнах ЄС. Це другий за величиною показник за будь-який рік із 2006 року, коли почалися записи. У 2017 році було спалено 987 844 га.

Площа пожеж цього року більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу.

Типовий сезон пожеж у Середземномор'ї триває з червня до вересня.

Доповнення

Зміна клімату посилює пожежі, збільшуючи жаркі та сухі умови, які допомагають їм швидше поширюватися, довше горіти та вирувати інтенсивніше. Більш спекотна погода виснажує вологу з рослинності, перетворюючи її на сухе паливо — проблема ускладнюється скороченням робочої сили в деяких районах для розчищення цієї рослинності.

У країнах Південної Європи, таких як Португалія та Греція, більшу частину літа трапляються пожежі. Тим не менш, більш високі температури збільшують ризик виникнення лісових пожеж на півночі, і цього сезону постраждали Німеччина, Словенія та Чехія.