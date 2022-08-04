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Лісові пожежі в Європі спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень

Лісові пожежі в Європі спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень

Київ • УНН

 • 117623 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Лісові пожежі, що вирують у Європі цього літа, спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень, хоча, згідно з даними Об'єднаного дослідницького центру Європейського Союзу, регіон знаходиться лише в середині свого типового сезону пожеж. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Цього року в дюжині європейських країн сталися великі пожежі, які змусили тисячі людей евакуюватися і зруйнували будинки та підприємства. Країни, включаючи Італію, Іспанію та Францію, як і раніше, стикаються з екстремальним ризиком виникнення пожеж.

Дані показали, що цього року лісові пожежі спалили 600 731 га у країнах ЄС. Це другий за величиною показник за будь-який рік із 2006 року, коли почалися записи. У 2017 році було спалено 987 844 га.

Площа пожеж цього року більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу. 

Типовий сезон пожеж у Середземномор'ї триває з червня до вересня.

Доповнення

Зміна клімату посилює пожежі, збільшуючи жаркі та сухі умови, які допомагають їм швидше поширюватися, довше горіти та вирувати інтенсивніше. Більш спекотна погода виснажує вологу з рослинності, перетворюючи її на сухе паливо — проблема ускладнюється скороченням робочої сили в деяких районах для розчищення цієї рослинності.

У країнах Південної Європи, таких як Португалія та Греція, більшу частину літа трапляються пожежі. Тим не менш, більш високі температури збільшують ризик виникнення лісових пожеж на півночі, і цього сезону постраждали Німеччина, Словенія та Чехія.

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