Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Лесные пожары, бушующие в Европе этим летом, сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений, хотя, согласно данным Объединенного исследовательского центра Европейского Союза, регион находится только в середине своего типичного сезона пожаров. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
В этом году в дюжине европейских стран произошли большие пожары, заставившие тысячи людей эвакуироваться и разрушили дома и предприятия. Страны, включая Италию, Испанию и Францию по-прежнему сталкиваются с экстремальным риском возникновения пожаров.
Данные показали, что в этом году лесные пожары сожгли 600 731 га в странах ЕС. Это второй по величине показатель за любой год с 2006 года, когда начались записи. В 2017 году было сожжено 987 844 га.
Площадь пожаров в этом году более чем вдвое превышает площадь Люксембурга.
Типичный сезон пожаров в Средиземноморье длится с июня по сентябрь.
Дополнение
Изменение климата усиливает пожары, увеличивая жаркие и сухие условия, которые помогают им быстрее распространяться, дольше гореть. Более жаркая погода истощает влагу из растительности, превращая ее в сухое топливо — проблема усложняется сокращением рабочей силы в некоторых районах для расчистки этой растительности.
В странах Южной Европы, таких как Португалия и Греция, большую часть лета случаются пожары. Тем не менее более высокие температуры увеличивают риск возникновения лесных пожаров на севере, и в этом сезоне пострадали Германия, Словения и Чехия.