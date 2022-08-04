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Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 117620 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Лесные пожары, бушующие в Европе этим летом, сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений, хотя, согласно данным Объединенного исследовательского центра Европейского Союза, регион находится только в середине своего типичного сезона пожаров. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

В этом году в дюжине европейских стран произошли большие пожары, заставившие тысячи людей эвакуироваться и разрушили дома и предприятия. Страны, включая Италию, Испанию и Францию ​​по-прежнему сталкиваются с экстремальным риском возникновения пожаров.

Данные показали, что в этом году лесные пожары сожгли 600 731 га в странах ЕС. Это второй по величине показатель за любой год с 2006 года, когда начались записи. В 2017 году было сожжено 987 844 га.

Площадь пожаров в этом году более чем вдвое превышает площадь Люксембурга. 

Типичный сезон пожаров в Средиземноморье длится с июня по сентябрь.

Дополнение

Изменение климата усиливает пожары, увеличивая жаркие и сухие условия, которые помогают им быстрее распространяться, дольше гореть. Более жаркая погода истощает влагу из растительности, превращая ее в сухое топливо — проблема усложняется сокращением рабочей силы в некоторых районах для расчистки этой растительности.

В странах Южной Европы, таких как Португалия и Греция, большую часть лета случаются пожары. Тем не менее более высокие температуры увеличивают риск возникновения лесных пожаров на севере, и в этом сезоне пострадали Германия, Словения и Чехия.

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