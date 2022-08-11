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Масштабна лісова пожежа у Франції: евакуйовано 10 тисяч осіб

Масштабна лісова пожежа у Франції: евакуйовано 10 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 117163 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На південному заході Франції намагаються приборкати масштабну лісову пожежу. У департаментах Ландес і Жиронда довелося евакуювати 10 тисяч людей, вогонь знищив 6200 гектарів лісових насаджень, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен висловив "великі підозри, що пожежа є актом підпалів".

Зазначається, що для гасіння вогню залучили понад 1000 пожежників, 9 літаків і 2 гелікоптери.

Прем’єр-міністр Елізабет Борн заявила, що у четвер приїде в Жиронду разом із Дарманіном, додавши, що уряд мобілізує всі засоби для боротьби з вогнем.

Комісія з розслідування Сенату Франції вважає, що лісові пожежі у Франції частково спричинені тим, що жителі не дотримуються правил. У зонах ризику людям необхідно прибирати чагарники в радіусі 50 метрів навколо свого будинку, але не всі це роблять. Це дозволяє пожежам поширюватися швидше.

Доповнення 

Лісові пожежі в Європі спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень.

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