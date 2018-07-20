Масштабное ДТП в Николаевской области: стали известны данные по погибшим
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе Киев - Одесса, погибли граждане Республики Беларусь. Об этом передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Как стало известно, погибшие - граждане Беларуси. Среди них владелец фирмы, осуществлявшей пассажирские перевозки. Полные обстоятельства происшествия и личности погибших и пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили факт аварии.
"В ДТП погибли пять человек, двенадцать находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, трое из них пока в тяжелом состоянии", - проинформировал изданию начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.
Отмечено, что посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с местными властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам.
Напомним, в результате ДТП, которое произошло на автодороге Киев - Одесса, погибли пять человек, еще 12 госпитализированы.