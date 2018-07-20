Масштабна ДТП на Миколаївщині: стали відомі дані щодо загиблих

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У результаті ДТП, яка сталася сьогодні вранці на трасі Київ - Одеса, загинули громадяни Республіки Білорусь. Про це передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Як стало відомо, загиблі - громадяни Білорусі. Серед них власник фірми, яка здійснювала пасажирські перевезення. Повні обставини події та особи загиблих і постраждалих встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Міністерстві зовнішніх справ Білорусі підтвердили факт аварії.

"У ДТП загинули п'ятеро людей, дванадцять знаходяться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, троє з них поки у важкому стані ", - проінформував виданню начальник управління інформації та цифрової дипломатії - прес-секретар міністерства Анатолій Глаз.

Зазначено, що посольство Білорусі у Києві взаємодіє з місцевою владою та правоохоронними органами щодо всіх необхідних питань.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка сталася на автодорозі Київ - Одеса, загинули п'ятеро осіб, ще 12 госпіталізовані. 

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