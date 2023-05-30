Массовые отключения света: планово ничего не предусматривалось, назначена проверка - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Плановых отключений электроэнергии сегодня ни в одном из регионов Украины не предусматривалось, Госэнергонадзору поручено провести проверку. Об этом сообщили в Минэнерго в ответ на массовые отключения света, пишет УНН.
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"Министр энергетики Украины поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения причин, по которым сегодня, 30 мая, произошли аварийные отключения в объединенной энергосистеме", - сообщили в министерстве.
Детали
В ведомстве отметили, что отключения произошли частично в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице, Сумах около 13:00 из-за снижения частоты в ОЭС.
"На сегодня генерация полностью покрывает потребление. Следовательно, плановых отключений абонентов ни в одном из регионов страны не предусматривалось", - отметили в Минэнерго.
Напомним
Отключения электроэнергии сегодня произошли по всей Украине.
Укрэнерго сообщило, что электроэнергия в ряде областей сегодня аварийно отключилась, причины - технические и не связаны с дефицитом. Инцидент расследуют. Возвращать свет уже начали и всем потребителям электроснабжение восстановят в ближайшие часы.