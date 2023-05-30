Масові відключення світла: планово нічого не передбачалося, призначено перевірку - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Планових відключень електроенергії сьогодні у жодному з регіонів України не передбачалося, Держенергонагляду доречено провести перевірку. Про це повідомили в Міненерго у відповідь на масові відключення світла, пише УНН.
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"Міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення причин, з яких сьогодні, 30 травня, відбулися аварійні відключення в об’єднаній енергосистемі", - повідомили в міністерстві.
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У відомстві зауважили, що відключення відбулися частково у Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці, Сумах близько 13:00 через зниження частоти в ОЕС.
"На сьогодні генерація повністю покриває споживання. Отже, планових відключень абонентів у жодному з регіонів країни не передбачалося", - наголосили у Міненерго.
Нагадаємо
Відключення електроенергії сьогодні сталися по всій Україні.
Укренерго повідомило, що електроенергія у низці областей сьогодні аварійно відключилася, причини - технічні і не пов’язані з дефіцитом. Інцидент розслідують. Повертати світло вже почали і всім споживачам електропостачання відновлять найближчими годинами