Не дефіцит: Укренерго розслідує відключення, світло обіцяють найближчими годинами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Електроенергія у низці областей сьогодні аварійно відключилася, причини - технічні і не пов’язані з дефіцитом. Інцидент розслідують. Повертати світло вже почали і всім споживачам електропостачання відновлять найближчими годинами, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Близько 13.00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей", - пояснили в Укренерго.
Як зазначили у компанії, наразі триває заживлення споживачів. "Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту", - повідомили в Укренерго.
"Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - зазначається у заяві.
Нагадаємо
Відключення електроенергії сьогодні сталися по всій Україні. Причини наразі встановлюються, світло вже дозволили повертати, повідомили в енергокомпанії ДТЕК.