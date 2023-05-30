Масові відключення сталися через автоматику, вже дозволили повертати світло - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Відключення електроенергії сьогодні сталися по всій Україні, причини наразі встановлюються, світло вже дозволили повертати, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послугу у низці регіонів, пише УНН.
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"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.
Причини зниження частоти з’ясовують фахівці «Укренерго». Станом на 14:32 «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання", - вказали у ДТЕК.
Нагадаємо
Відключення електроенергії сьогодні відбуваються не лише у столиці, про це повідомляють і з інших областей.