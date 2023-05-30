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Актуальне
Не лише у столиці: про відключення світла повідомляють з кількох областей

Не лише у столиці: про відключення світла повідомляють з кількох областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Відключення електроенергії сьогодні відбуваються не лише у столиці, про це повідомляють і з інших областей, передає УНН.

Деталі

Про відключення повідомляють на Дніпропетровщині, у Харкові та області, на Кіровоградщині та в інших областях.

Дніпропетровщина

"На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки що не подається", повідомили у ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" і згодом додали: "Через зниження частоти в мережі відбулося автоматичне частотне розвантаження. Напруга на певні мережі буде відсутня до розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго".

Харківщина

"Тимчасові відключення електроенергії в Харківській області пов'язані з тим, що спрацювала захисна автоматика. Відключення не пов'язані зі станом та працездатністю електричних мереж обленерго", - оприлюднило "Суспільне" коментар речниці енергопідприємства Марини Шевченко.

Як повідомляється, енергопостачання в частині Харкова та області зникло о 13:30. Також жителі Харкова повідомляють про проблеми з інтернетом та водопостачанням.

Кіровоградщина

"Прошу зберігати спокій. Світла не стало через збої в мережі енергопостачання. Автоматика спрацювала штатно і надійно. За 30 хвилин світло почне з'являтись!" - написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Вінниччина

У Вінниці та області були перебої зі світлом, однак наразі подачу електроенергії відновили, повідомив "Суспільному" технічний директор "Вінницяобленерго" Віктор Степанець.

Запорізька область

"У місті Запоріжжя та Запорізькій області зафіксовані масові відключення електроенергії", - повідомили в "Запоріжжяобленерго".

За наявною інформацією, в обласному центрі знеструмлено понад 46 тисяч споживачів. Також погашена частина споживачів у Запорізькому районі.

Наразі фахівці ПАТ "Запоріжжяобленерго" спільно з представниками Оператора системи передачі НЕК "Укренерго" з’ясовують причини відключення та працюють над відновленням електропостачання.

Сумщина

"У зв'язку із падінням напруги в енергосистемі України, у Сумах відключені живлячі підстанції та, як наслідок, знеструмлена майже уся контактна мережа (за виключенням ділянки Керамейя - Хіммістечко - вул. Шістдесятників). Станом на 13:55 тролейбуси вимушено зупинили рух", - вказали зокрема у місцевому "Електроавтотрансі".

Полтавщина

Як пояснили в "Полтаваобленерго", сьогодні, 30 травня, спрацювало автоматичне частотне розвантаження (АЧР) в електромережах 110-150 кВ, через що частина Полтавської області залишились без електроенергії.

"Превентивні заходи були застосовані для збалансування системи. Автоматичне частотне розвантаження – це вимкнення частини споживачів у разі зниження частоти в електричних мережах нижче допустимого рівня", - пояснили у компанії.

Наразі там очікують дозволу від диспетчера НЕК "Укренерго" про включення споживачів області після стабілізації ситуації.

"Жодних графіків аварійних чи погодинних відключень АТ "Полтаваобленерго" не застосовувало", - наголосили у компанії.

Одещина

В Одесі у різних районах, за даними місцевих медіа, зникло світло. Також частково зупинився електротранспорт.

У міськраді Одеси вказали, що за даними ДТЕК, 30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

Причини зниження частоти з’ясовують фахівці «Укренерго». Станом на 14:32 «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання.

Раніше

У столиці на деяких вулицях сталося аварійне вимкнення електроенергії. У ДТЕК прояснили ситуацію і зазначили, що вже відновлюють електропостачання.

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