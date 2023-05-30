Не только в столице: об отключении света сообщают из нескольких областей

Детали

Об отключении сообщают в Днепропетровской области, в Харькове и области, в Кировоградской и в других областях.

Днепропетровская область

"В Днепропетровской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Напряжение на наши сети пока не подается", сообщили в ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" и позже добавили: "Из-за снижения частоты в сети произошла автоматическая частотная разгрузка. Напряжение на определенные сети будет отсутствовать до распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Харьковская область

"Временные отключения электроэнергии в Харьковской области связаны с тем, что сработала защитная автоматика. Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей облэнерго", - обнародовало "Суспільне" комментарий пресс-секретаря энергопредприятия Марины Шевченко.

Как сообщается, энергоснабжение в части Харькова и области исчезло в 13:30. Также жители Харькова сообщают о проблемах с интернетом и водоснабжением.

Кировоградская область

"Прошу сохранять спокойствие. Света не стало из-за сбоев в сети энергоснабжения. Автоматика сработала штатно и надежно. Через 30 минут свет начнет появляться!" - написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Винницкая область

В Виннице и области были перебои со светом, однако сейчас подачу электроэнергии восстановили, сообщил "Суспільне" технический директор "Винницаоблэнерго" Виктор Степанец.

Запорожская область

"В городе Запорожье и Запорожской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии", - сообщили в "Запорожьеоблэнерго".

По имеющейся информации, в областном центре обесточены более 46 тысяч потребителей. Также погашена часть потребителей в Запорожском районе.

Сейчас специалисты ПАО "Запорожьеоблэнерго" совместно с представителями Оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" выясняют причины отключения и работают над восстановлением электроснабжения.

Сумская область

"В связи с падением напряжения в энергосистеме Украины, в Сумах отключены питающие подстанции и, как следствие, обесточена почти вся контактная сеть (за исключением участка Керамейя - Химгородок - ул. Шестидесятников). По состоянию на 13:55 троллейбусы вынужденно остановили движение", - указали в частности в местном "Электроавтотрансе".

Полтавская область

Как пояснили в "Полтаваоблэнерго", сегодня, 30 мая, сработала автоматическая частотная разгрузка (АЧР) в электросетях 110-150 кВ, из-за чего часть Полтавской области остались без электроэнергии.

"Превентивные меры были применены для сбалансирования системы. Автоматическая частотная разгрузка – это отключение части потребителей в случае снижения частоты в электрических сетях ниже допустимого уровня", - пояснили в компании.

Сейчас там ожидают разрешения от диспетчера НЭК "Укрэнерго" о включении потребителей области после стабилизации ситуации.

"Никаких графиков аварийных или почасовых отключений АО "Полтаваоблэнерго" не применяло", - отметили в компании.

Одесская область

В Одессе в разных районах, по данным местных медиа, пропал свет. Также частично остановился электротранспорт.

В горсовете Одессы указали, что по данным ДТЭК, 30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его вызвало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.

Причины снижения частоты выясняют специалисты «Укрэнерго». По состоянию на 14:32 «Укрэнерго» предоставило разрешение на восстановление электроснабжения.

Ранее

В столице на некоторых улицах произошло аварийное отключение электроэнергии. В ДТЭК прояснили ситуацию и отметили, что уже восстанавливают электроснабжение.