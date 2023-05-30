Аварійне відключення світла у Києві: у ДТЕК прояснили ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У столиці на деяких вулицях сталося аварійне вимкнення електроенергії. У ДТЕК прояснили ситуацію і зазначили, що вже відновлюють електропостачання. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Facebook ДТЕК Київські електромережі.
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"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як зазначили у ДТЕК, аварійне відключення сталося о 12:28.
"Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел", - додали у ДТЕК.
За інформацією, 15 будинків, які ще залишаються знеструмленими, мають перемикнути до альтернативних джерел до 14:30.
Згодом, після резервного перемикання фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.
Нагадаємо
Раніше у соцмережах почали з'являтись повідомлення про масові вимкнення світла у різних районах Києва.
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