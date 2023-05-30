Аварийное отключение света в Киеве: в ДТЭК прояснили ситуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В столице на некоторых улицах произошло аварийное отключение электроэнергии. В ДТЭК прояснили ситуацию и отметили, что уже восстанавливают электроснабжение. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Facebook ДТЭК Киевские электросети.
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"Наши энергетики восстанавливают электроснабжение 15 домов улиц Институтская, Грушевского, Мазепы, Липская и П.Орлика", - говорится в сообщении.
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Как отметили в ДТЭК, аварийное отключение произошло в 12:28.
"Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу запитали 33 обесточенных дома от резервных источников", - добавили в ДТЭК.
По информации, 15 домов, которые еще остаются обесточенными, должны переключить к альтернативным источникам до 14:30.
Впоследствии, после резервного переключения специалисты начнут ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.
Напомним
Ранее в соцсетях начали появляться сообщения о массовых отключениях света в разных районах Киева.
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